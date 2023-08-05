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Иран и Пакистан намерены укреплять культурные связи

Политика Материалы 5 августа 2023 01:15 (UTC +04:00)
Иран и Пакистан намерены укреплять культурные связи

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Президент Пакистана Ариф Альви принял в пятницу министра культурного наследия, ремесел и туризма Ирана Эззатолу Заргами.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба президента Пакистана.

В ходе встречи стороны выразили намерение укреплять культурные связи между государствами, особенно в сфере туризма.

Альви и Заргами также согласились принять меры по активизации сотрудничества в сфере туризма.

Альви заявил, что Пакистан высоко ценит свои отношения с Ираном, основанные на исторических, культурных и религиозных связях.

На встрече также присутствовал посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам.

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