Заседание Комитета по сотрудничеству между Ираном и Южной Африкой состоится после 3-летнего перерыва - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Впервые после вспышки пандемии коронавируса в Претории состоится заседание Объединенного комитета по сотрудничеству между Ираном и Южной Африкой.

Как передает Trend, об этом заявил журналистам перед отъездом из Тегерана в Преторию министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Эта встреча - возможность обсудить с президентом Южной Африки и министром иностранных дел госпожой Наледи Пандор последние события в двусторонних отношениях и некоторые международные вопросы", - сказал он.

Он добавил, что что между руководителями министерств иностранных дел двух стран будут проведены обсуждения по вопросам, связанным с двусторонним сотрудничеством и подготовкой к запланированному визиту президента Ирана в Преторию.