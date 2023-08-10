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Заседание Комитета по сотрудничеству между Ираном и Южной Африкой состоится после 3-летнего перерыва - глава МИД

Политика Материалы 10 августа 2023 05:40 (UTC +04:00)
Заседание Комитета по сотрудничеству между Ираном и Южной Африкой состоится после 3-летнего перерыва - глава МИД

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Впервые после вспышки пандемии коронавируса в Претории состоится заседание Объединенного комитета по сотрудничеству между Ираном и Южной Африкой.

Как передает Trend, об этом заявил журналистам перед отъездом из Тегерана в Преторию министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Эта встреча - возможность обсудить с президентом Южной Африки и министром иностранных дел госпожой Наледи Пандор последние события в двусторонних отношениях и некоторые международные вопросы", - сказал он.

Он добавил, что что между руководителями министерств иностранных дел двух стран будут проведены обсуждения по вопросам, связанным с двусторонним сотрудничеством и подготовкой к запланированному визиту президента Ирана в Преторию.

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