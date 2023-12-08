Иран разместит армейские подразделения на границе с Афганистаном и Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Иран разместит в ближайшее время дополнительные армейские подразделения на границе с Афганистаном и Туркменистаном.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал командующий сухопутными войсками армии Ирана Киюмарс Хейдари.

"Границы в этом направлении являются чувствительными, в связи с чем они будут укреплены. В ближайшее время мы разместим артиллерийские, ракетные, беспилотные и мобильные десантные подразделения в приграничных районах на северо-востоке и Южного Хорасана", - сказал он.

Командующий сухопутными войсками отметил, что данный шаг не должен рассматриваться с точки зрения наличия угрозы для территорий Ирана с этих направлений. Как пояснил Хейдари, он предпринимается в целях поддержания и повышения боеготовности и квалификации армейских подразделений.