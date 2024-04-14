Иран пригрозил странам, которые окажут помощь Израилю

БАКУ /Trend/ - Любая страна, которая откроет свою территорию или взлетно-посадочную полосу Израилю для нападения на Иран, получит решительный ответ от Ирана.

Как передает Trend, об этом сказал министр обороны Ирана, бригадный генерал Мохаммад-Реза Аштиани.

Отметим, что что 14 апреля Иран подтвердил, что начал операцию против Израиля и выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.