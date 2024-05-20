Именно иранское правительство несет ответственность за решение запустить 45-летний вертолет в плохих погодных условиях - Госдеп США

БАКУ/Trend/- Именно иранское правительство несет ответственность за решение запустить 45-летний вертолет в плохих погодных условиях.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя обвинения бывшего главы МИД Ирана Джавада Зарифа против США в связи с крушением вертолета с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

"Итак, во-первых, мы не собираемся извиняться за наш санкционный режим. Правительство Ирана использовало свои самолеты для перевозки оборудования для поддержки терроризма, поэтому мы продолжим полностью обеспечивать соблюдение нашего режима санкций, включая режим санкций в отношении самолетов, используемых иранским правительством. В конечном счете, именно иранское правительство несет ответственность за решение запустить 45-летний вертолет в плохих погодных условиях, а не какой-либо другой субъект", - сказал он.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

Отметим, что бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что США являются одним из главных виновников крушения вертолета.

По его словам, несмотря на решение Международного суда, США ввели санкции на продажу Ирану запасных частей для самолетов и воздушного транспорта.

"Соединенные Штаты не позволяют иранскому народу использовать хорошие возможности воздушного транспорта. Это будет зафиксировано в списке преступлений США против Ирана", - подчеркнул он.

Иранский экс-министр упомянул, что крушение вертолета в Иране накануне было тяжелым и горьким событием.

"За последние 45 лет Иран прошел через различные сложные испытания. Иранский народ выйдет и из этой ситуации и будет двигаться вперед, сплотившись воедино", - добавил он.