И.о. главы МИД Ирана проголосовал на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани сегодня принял участие в голосовании на внеочередных президентских выборах в Иране.

Как сообщает Trend, он проголосовал на избирательном участке, созданном в здании министерства иностранных дел в Тегеране.

Отметим, что сегодня в Иране проходят внеочередные президентские выборы. Голосование стартовало в 08:00 по местному времени и в целом этот процесс продолжится в течение 10 часов. Если министерство внутренних дел сочтет необходимым, время голосования может быть продлено.

За пост президента борются 4 кандидата - Масуд Пезешкиан, Мустафа Пурмохаммади, Саид Джалили и Мохаммад Багир Галибаф.

В связи с президентскими выборами в Иране было создано 58 640 округов внутри страны и 344 за ее пределами. В голосовании могут принять участие 61 452 321 избиратель.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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