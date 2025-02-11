Иран поддерживает развитие сотрудничества между прикаспийскими странами – Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Иран поддерживает развитие сотрудничества между прикаспийскими странами для обеспечения взаимной выгоды и защиты окружающей среды региона.

Как передает Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с председателем Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

По его словам, Иран выступает за восстановление мира и дружбы в регионе и во всех частях света и приветствует сотрудничество с Туркменистаном в этом направлении.

В ходе телефонного разговора Гурбангулы Бердымухамедов также отметил важность развития двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и газовых поставок. Он заявил, что Туркменистан заинтересован в том, чтобы обе страны играли эффективную роль в укреплении экономического сотрудничества между двумя странами.

Бердымухамедов пригласил президента Ирана на конференцию «Мир и доверие», которая пройдет в Туркменистане.