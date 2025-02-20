Иран будет председательствовать в постоянных комитетах Азиатской парламентской ассамблеи в 2025-2026 гг.

БАКУ /Trend/ - Иран в качестве вице-президента Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) будет председательствовать в постоянных комитетах АПА в 2025-2026 годах.

Как сообщает в четверг Trend, 15-е пленарное заседание АПА одобрило итоги консультаций Исполнительного совета по вопросу будущего председательства в АПА.

Отметив, что Исламская Республика Иран и Королевство Бахрейн предложили свои кандидатуры на пост президента АПА в 2026-2027 гг., ассамблея приняла следующие договоренности:

1. Королевство Бахрейн будет занимать пост президента АПА в 2026 году.

2. Исламская Республика Иран будет председательствовать в АПА в 2027-2028 годах.

3. Иран в качестве вице-президента АПА примет Постоянный комитет по политическим вопросам в 2025 году.

4. Иран в качестве вице-президента АПА будет принимать Постоянный комитет по экономическому и устойчивому развитию в 2026 году.

5. Секретариат АПА воздержится от поиска кандидатов на пост президента АПА в 2026, 2027 и 2028 годах.