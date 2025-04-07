Иран назначит нового посла в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Процесс назначения нового посла Ирана в Азербайджане продолжается.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции, проведенной 7 апреля в Тегеране.

По его словам, ожидается, что этот процесс завершится в ближайшее время, и будет предоставлена соответствующая информация.

Багаи отметил, что в повестке дня стоит визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Баку. В настоящее время Иран ведёт переговоры с азербайджанской стороной о сроках и деталях визита.

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