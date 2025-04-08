Иран и США определили официальных представителей для переговоров

БАКУ /Trend/ - Официальными представителями, которые будут вести переговоры между Ираном и США, станут министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи и специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в интервью местным СМИ.

Переговоры между Ираном и США состоятся 12 апреля в Омане.

Отметим, что Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США ведут прямые переговоры с Ираном. Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в свою очередь, отметил, что переговоры будут проводиться в косвенной форме.

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