Противоречивые заявления представителей США не повлияют на принципиальную позицию Ирана - МИД

БАКУ /Trend/ - Мнение, высказанное президентом США Дональдом Трампом по поводу продажи нефти Ираном, не поможет косвенным переговорам между Ираном и США.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал 5 мая на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Бегаи.

По его словам, противоречивые заявления представителей США не повлияют на принципиальную позицию Ирана.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран обладает богатыми запасами энергии, страна не нуждается в ядерной программе.

В последние дни против Ирана были введены жесткие санкции, в частности в нефтяной сфере.

Отметим, что 12, 19 и 26 апреля между Ираном и США было проведено 3 раунда переговоров по иранской ядерной программе. Обсуждения прошли под председательством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа при посредничестве министра иностранных дел Королевства Оман Сайида Бадра Альбусаиди. 1-й и 3-й раунды переговоров прошли в столице Омана, Маскате, а 2-й - в Риме.

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