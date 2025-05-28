Консультации в связи со следующим раундом переговоров между Ираном и США продолжаются - МИД

БАКУ /Trend/ - Продолжаются консультации о времени и месте проведения очередного раунда переговоров по иранской ядерной программе между Ираном и США .

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, по окончании консультаций информация о следующем раунде переговоров будет обнародована Оманом.

Багаи отметил, что, как было объявлено ранее, единственной темой переговоров между Ираном и США является отмена санкций против Ирана и ядерная программа страны. Никаких других вопросов в обсуждениях не выдвигалось.

Представитель министерства добавил, что делегация Ирана не пожалеет усилий для отмены санкций, введенных США.

Опровергая некоторые мнения о том, что Иран занимает мягкую позицию в отношении обогащения урана, Багаи отметил, что продолжение обогащения урана как неотъемлемой части иранской ядерной промышленности является основополагающим принципом для Тегерана, и любые предложения или инициативы, противоречащие этому принципу, неприемлемы.

Следует отметить, что ранее между Ираном и США состоялись четыре раунда переговоров: 12, 19, 26 апреля и 11 мая. Эти встречи проходили при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаида. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Сейед Аббас Арагчи, а американскую — специальный представитель США по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Первый, третий и четвёртый раунды прошли в Маскате, столице Омана, а второй — в Риме, столице Италии.

Напомним, что в ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана в связи с иранской ядерной программой. За прошедший период санкции коснулись экспорта иранской нефти, более 700 банков, компаний и физических лиц.

А в конце 2020 года иранский парламент, ссылаясь на введение санкций против Ирана, принял решение о реализации стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. Согласно решению иранского парламента, Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением, с 23 февраля. При этом механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.