Израиль нанес удар по зданию иранского телевещания

БАКУ/Trend/ - В результате воздушных ударов ВВС Израиля было повреждено здание Телевещательной службы Ирана, сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По имеющимся данным, в результате атаки на некоторое время была прервана телевизионная трансляция. В поражённом здании располагается руководство Иранской телерадиокомпании, а также Департамент по политическим вопросам.

Пресс-служба Иранской телерадиокомпании заверила, что в случае сбоев эфир можно продолжать смотреть через провинциальные телеканалы или с помощью интернета.