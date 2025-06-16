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Израиль нанес удар по зданию иранского телевещания

Политика Материалы 16 июня 2025 20:22 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ/Trend/ - В результате воздушных ударов ВВС Израиля было повреждено здание Телевещательной службы Ирана, сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По имеющимся данным, в результате атаки на некоторое время была прервана телевизионная трансляция. В поражённом здании располагается руководство Иранской телерадиокомпании, а также Департамент по политическим вопросам.

Пресс-служба Иранской телерадиокомпании заверила, что в случае сбоев эфир можно продолжать смотреть через провинциальные телеканалы или с помощью интернета.

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