Израиль нейтрализовал главу палестинского подразделения КСИР - Кац

БАКУ /Trend/ - В результате авиаудара Израиля по иранскому городу Кум погиб глава палестинского подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саид Изади.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Trend.

По словам министра, Изади принимал участие в финансировании и вооружении группировки ХАМАС накануне нападения 7 октября.

"Это большое достижение израильской разведки и ВВС. Это справедливость для жертв теракта и военнопленных. Рука Израиля дотянется до всех врагов", - подчеркнул Кац.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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