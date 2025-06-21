В иранской провинции Восточный Азербайджан погибли члены КСИР

БАКУ /Trend/ - Четыре члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате израильских авиаударов, нанесенных сегодня утром по иранской провинции Восточный Азербайджан.

Как передает Trend, об этом сообщил штаб "Армии Ашура" КСИР в провинции Восточный Азербайджан.

Согласно информации, в результате удара по одному из учебных центров штаба "Армии Ашура" КСИР также были ранены три человека.

Сообщается, что с начала нападения Израиля на Иран в провинции Восточный Азербайджан погибли 48 человек.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество высокопоставленных военных, генералов, ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией "Истинное обещание III": сотни баллистических ракет и беспилотников были запущены по нескольким направлениям, включая Тель-Авив, что привело к жертвам среди мирного населения и широкомасштабным разрушениям.

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