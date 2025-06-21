Доступ Ирана к международному интернету будет восстановлен - иранский министр

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 20:00 по местному времени в Иране будет восстановлен доступ к международному интернету.

Об этом заявил министр связи и информационных технологий Ирана Саттар Хашеми местным СМИ, сообщает Trend.

По его словам, за прошедшие дни в Иране было предотвращено большое количество кибератак на международный интернет.

Отметим, что в настоящее время доступ иранских СМИ к международному интернету ограничен.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану утром 13 июня. В результате ударов погибло большое количество высокопоставленных военных, генералов, ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией "Истинное обещание III": сотни баллистических ракет и беспилотников были запущены по нескольким направлениям, включая Тель-Авив, что привело к жертвам среди мирного населения и широкомасштабным разрушениям.

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