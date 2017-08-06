Религиозные деятели из Ирана и Азербайджана встретились в Тегеране

6 августа 2017 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Религиозные деятели из Ирана и Азербайджана созвали совещание в Тегеране, где они обсудили общие проблемы, надеясь прийти к общей хартии будущего сотрудничества.

Как сообщает корреспондент Trend на встрече в воскресенье присутствовали секретарь Совета религий Аятолла Мохсен Араки и шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде, председатель Управления мусульман Кавказа (УМК).

«Сегодняшний шаг заключается в том, чтобы инициировать религиозное и социальное сотрудничество в области исламской близости», - сказал аятолла Араки.

Он также подчеркнул роль, которую иранские и азербайджанские религиозные деятели могут сыграть в борьбе с экстремистскими течениями в регионе.

(Автор: Мехди Сепахванд)

Azernews Newspaper
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