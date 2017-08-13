Иранский парламент одобрил смягчение приговора за контрабанду наркотиков

13 августа 2017 19:01 (UTC+04:00)

Иранский парламент в воскресенье принял поправку к закону о контрабанде наркотиков, сокращающую число случаев приговора к смертной казни, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Эту поправку еще должен одобрить Совет стражей конституции страны. По данным агентства, поправка будет применяться ретроактивно, таким образом, приговор будет смягчен многим из 5,3 тысячи заключенных, которые в настоящее время ожидают смертной казни за незаконный оборот наркотиков.

В соответствии с новым законодательством, производство или распространение героина, кокаина и амфетаминов будет караться смертной казнью в том случае, если количество наркотика составит два килограмма. Ранее подобное наказание полагалось за производство или распространение 30 граммов таких видов наркотиков. Что касается опиума и марихуаны, то уровень повысился с пяти до 50 килограммов.

Azernews Newspaper
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