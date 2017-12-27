На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана в среду, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает РИА Новости.

Толчки зафиксированы в 18.01 по времени UTC (21.01 мск) в 46 километрах от города Керман. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Ранее в среду землетрясение магнитудой 4,2 произошло неподалеку от Тегерана. По данным местного агентства ИСНА, число пострадавших в результате землетрясения составило 75 человек.

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