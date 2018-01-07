В Иране освобождено большинство участников протестов

Официальный представитель иранской полиции Саид Монтазер Аль-Махди заявил, что большинство обманутых мятежников, арестованных в ходе недавних беспорядков в Иране, были освобождены под залог, в то время как основные виновники беспорядков всё ещё находятся под стражей, передает в воскресенье иранское информационное агентство İRNA.

Комментируя результаты деятельности полиции в недавних событиях в Иране, он сказал, что небольшое количество обманутых элементов участвовало в нарушении безопасности и нанесении ущерба общественной собственности, а полиция в кратчайшие сроки в ходе разумных и осмотрительных операций сумела отделить людей с законными требованями от тех, кто организовал беспорядки, и затем арестовала их, что привело к тому, что бунт подошёл к концу.



"Среди арестованных есть те, кто осквернил иранский флаг, а также тех, кто вызвал гибель 20 человек",- отметил он.



По меньшей мере 20 человек погибли во время уличных протестов с 28 декабря в разных городах Ирана. Поводом протестов стали экономическая ситуация, коррупция, высокие цены и безработица в стране.



Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. При этом Белый дом официально поддержал протестующих, а президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время перемен.



Рухани также пообещал активизировать работу по решению экономических проблем.

"Правительство удвоит усилия, чтобы разобраться с вопросами безработицы, загрязнения воздуха и инфляции", - отметил он.

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