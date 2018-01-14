Иранские военные задержали террористов в районе границы с Пакистаном

14 января 2018 03:33 (UTC+04:00)

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали боевиков террористической организации "Джундалла" недалеко от границы с Пакистаном, передает РИА Новости со ссылкой на сайт КСИР.

Инцидент произошел недалеко от города Сараван в провинции Систан и Белуджистан, граничащей с Пакистаном. Военные КСИР изъяли взрывчатые вещества, пояса смертников и коммуникационные средства террористов.

"Груз, который боевики "Джундалла" (суннитская экстремистская группировка, которая имеет связи с "Аль-Каидой") пытались провезти на территорию Ирана для совершения терактов и провоцирования беспорядков в стране, был изъят военными КСИР", — говорится в сообщении ведомства.

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