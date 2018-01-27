На ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 4,4

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Иране недалеко от границы с Ираком, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, толчки зафиксированы в 20:17 (UTC) в 141 километре к северо-востоку от иракской столицы Багдада и в 62 километрах к западу от иранского города Илам. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.