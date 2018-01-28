Иранские военные ликвидировали нескольких боевиков ИГ на западе страны

Силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ликвидировали нескольких боевиков террористической группировки ИГ ("Исламское государство") на западе Ирана, еще 16 задержаны, передает местное агентство Tasnim со ссылкой на заявление командующего сухопутными силами корпуса Мохаммада Пакпура, пишет РИА Новости.

"Сегодня утром на западе страны началась операция против партизанского отряда террористов ИГ*, состоящего из 21 человека", - заявил командующий.

Пакпур добавил, что иранские военные осадили позиции боевиков и задержали 16 террористов.

В ходе операции несколько боевиков были ликвидированы, двое бежали, однако их местоположение известно силам КСИР.

По словам Пакпура, в ходе операции три военнослужащих корпуса погибли.

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