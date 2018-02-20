Иранские спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося лайнера

20 февраля 2018 12:15 (UTC+04:00)

Фюзеляж потерпевшего в воскресенье крушение пассажирского самолета ATR-72 компании Aseman Airlines обнаружен в районе горного хребта Дена. Об этом во вторник сообщило агентство INSA со ссылкой на представителя поисково-спасательной бригады Моджтабу Халеди, передает ТАСС.

"Мы не можем отправить кареты скорой помощи в горные районы, но на место падения уже вылетели спасательные вертолеты", - цитирует его агентство.

По информации агентства Мехр, пресс-секретарь КСИР Рамазан Шариф также подтвердил факт локализации места крушения. "Географические координаты места крушения самолеты определены в горах Дена, в ближайшее время начнутся спасательные работы", - заявил Шариф.

Между тем, как сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на иранское отделение Красного Полумесяца, "сегодня вечером уже могут начаться работы по извлечению тел погибших с места катастрофы". В то же время отмечается, что "поисково-спасательные работы осложняются тяжелыми погодными условиями".

В понедельник агентство IRNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Бойерахмед и Кохгилуйе Ахмада Джафара Кохаргани сообщило, что обломки самолета ATR-72 найдены близ города Семиром в провинции Исфахан. Позднее министерство транспорта и городского развития Ирана не подтвердило информацию о найденных обломках.

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