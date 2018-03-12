В Иране нашли черный ящик с упавшего турецкого самолета

В Иране обнаружили черный ящик турецкого самолета, потерпевшего крушение в Иране. Об этом сообщил в понедельник заместитель губернатора в иранской провинции Чехармехале и Бахтиарии Джафар Мардани, передают иранские СМИ.

Черный ящик будет передан властям для дальнейшего расследования.

В ближайшие часы в Иран прибудут представители Турции и родственники жертв катастрофы.

Частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, пропал с радаров. На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. После удара о землю лайнер загорелся. Позднее представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщил о гибели всех пассажиров и экипажа.

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