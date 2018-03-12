В Иране нашли тела десяти погибших в районе крушения самолета

12 марта 2018 11:40 (UTC+04:00)

Спасатели обнаружили тела десяти человек, погибших в результате крушения турецкого частного самолета на западе Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Ранее заместитель губернатора иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария сообщил, что власти обнаружили черный ящик разбившегося самолета. По данным агентства, самописец извлечен с места крушения.

В ближайшие часы в Иран прибудут представители Турции и родственники жертв катастрофы.

Частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, пропал с радаров в 17.40 воскресенья. На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. После удара о землю лайнер загорелся. Позднее представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщил о гибели всех пассажиров и экипажа.

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