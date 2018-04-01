На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4

1 апреля 2018 13:19 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе границы Ирана и Ирака, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 08.35 по времени UTC в 170 километрах к северо-востоку от иракского Багдада и в 17 километрах к юго-западу от иранского города Сере-Поле-Зохаб. Очаг землетрясения залегал на глубине 52 километра.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Иран будет закупать в Азербайджане электроэнергию
Энергетика 14:26
Жители Узбекистана ощутили очередное землетрясение
Узбекистан 31 марта 12:02
Иран будет закупать в Азербайджане электроэнергию
Энергетика 30 марта 17:06
Азербайджан и Иран ускорят создание совместного предприятия по производству лекарств (Эксклюзив)
Бизнес 30 марта 14:43
Оглашены условия участия азербайджанских компаний в строительстве железнодорожного участка на территории Ирана
Бизнес 30 марта 14:09
Азербайджан и Иран будут разрабатывать новые нефтяные месторождения - замминистра
Энергетика 30 марта 13:40
Азербайджан является мостом для выхода Ирана на мировые финрынки
Бизнес 30 марта 13:23
Отношения между Азербайджаном и Ираном выходят на качественно новый уровень
Бизнес 30 марта 11:50
Наследный принц Саудовской Аравии предупредил о возможной войне с Ираном
Арабские страны 30 марта 10:34
Землетрясение магнитудой 5,5 баллов произошло в Таджикистане
Таджикистан 30 марта 08:08
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии
Другие страны 30 марта 04:32
В Папуа-Новой Гвинее объявили об угрозе возникновения цунами (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 30 марта 02:53
Реализация «Север-Юг» способствует экономическому развитию всех стран-участниц
Бизнес 29 марта 17:43
СМИ: Два израильских самолета F-35 провели операцию в Иране
Израиль 29 марта 13:50
Премьер-министр: Ирак намерен оставаться в стороне от споров между США и Ираном
Ядерная программа 29 марта 12:08
Иран увеличил поставки газа в Турцию
Энергетика 29 марта 11:37
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,8
Турция 29 марта 07:56
Хасан Рухани: Азербайджан и Иран должны максимально использовать возможности Каспийского моря
Политика 29 марта 01:43