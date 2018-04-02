Начальник полиции высоко оценил уровень безопасности в Иране

2 апреля 2018 10:33 (UTC+04:00)

Начальник иранской полиции высоко оценил уровень безопасности внутри страны и на её границах, сообщает İRNA.

«В настоящее время состояние безопасности в стране находится на максимальном уровне», – заявил журналистам в ходе визита в полицейский центр управления движением командующий иранской полиции бригадный генерал Хоссейн Аштари

Аштари отметил, что в последние дни он посетил границы страны, которые находятся под постоянным и активным присутствием наблюдением военных и сил безопасности, что означает высокий уровень устойчивой безопасности.

Он добавил, что полиция присутствует в городах и решает вопросы безопасности в сотрудничестве с людьми.

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