Начальник полиции высоко оценил уровень безопасности в Иране

Начальник иранской полиции высоко оценил уровень безопасности внутри страны и на её границах, сообщает İRNA.

«В настоящее время состояние безопасности в стране находится на максимальном уровне», – заявил журналистам в ходе визита в полицейский центр управления движением командующий иранской полиции бригадный генерал Хоссейн Аштари



Аштари отметил, что в последние дни он посетил границы страны, которые находятся под постоянным и активным присутствием наблюдением военных и сил безопасности, что означает высокий уровень устойчивой безопасности.



Он добавил, что полиция присутствует в городах и решает вопросы безопасности в сотрудничестве с людьми.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.