Землетрясение магнитудой 4,1 балла произошло в Иране

12 апреля 2018 02:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла, сообщают иранские СМИ.

Землетрясение произошло на юго-востоке страны, в провинции Керман. Очаг землетрясения залегал на глубине восьми километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иран находится в зоне сейсмической активности, и там нередко происходят землетрясения. Одним из наиболее разрушительных за последнее время стал удар стихии в западной части страны в середине ноября, когда в результате землетрясения магнитудой 7,2 погибли более 600 человек.

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