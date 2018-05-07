На юго-западе Ирана более 80 человек пострадали при землетрясении

7 мая 2018 10:27 (UTC+04:00)

Восемьдесят два человека получили ранения в результате землетрясения в иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед на юго-западе страны, сообщает агентство IRNA со ссылкой на центр экстренной медицинской помощи, передает РИА Новости.

Землетрясение произошло в окрестностях города Ясудж в 00.26 понедельника по местному времени (22.56 мск воскресенья). Очаг землетрясения залегал на глубине пять километров. В результате землетрясения в Ясудже ненадолго нарушилось электроснабжение.

Как заявил глава местного центра экстренной медицинской помощи Джалала Поуранфарда, помощь 71 местному жителю была оказана на месте происшествия, 11 человек госпитализировали.

На прошлой неделе к северо-западу от города Ясудж произошло землетрясение магнитудой 5,3. По данным властей, 133 человека получили ранения.

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