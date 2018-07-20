В Иране взорвался нефтяной резервуар, есть погибшие

Два человека погибли, ещё двое пропали без вести в результате взрыва нефтяного резервуара и последующего пожара на западе Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

По данным агентства, инцидент произошел в пятницу на территории промышленной зоны, расположенной в городе Хомейн в провинции Меркези. Вскоре после взрыва начался пожар.

"Пожар разгорелся рядом с электростанцией города Хомейн, поэтому он очень опасен, и существует вероятность катастрофических последствий, поэтому мы просим людей ни при каких обстоятельствах не приближаться к месту инцидента", — заявил глава пожарной бригады города Эрак, которая сейчас находится на месте происшествия.

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