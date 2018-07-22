На юге Ирана произошли два землетрясения

22 июля 2018 13:18 (UTC+04:00)

Землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 произошли в воскресенье в провинции Хормозган на юге Ирана, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Первые толчки (магнитудой 4,7) были зафиксированы в 9.34 по местному времени (8.04 мск), второе землетрясение (5,7) последовало приблизительно через три минуты. Очаги землетрясений залегали на глубине 22 и восемь километров соответственно.

Как сообщил представитель регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в регион были направлены группы спасателей. Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

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