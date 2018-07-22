В Иране увеличилось число пострадавших при землетрясении

22 июля 2018 21:13 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 на западе Ирана увеличилось до 146 человек. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на управление страны по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось, что ранения получили 128 человек.

Глава управления Пир Хосейн Коливанд заявил, что 21 человек, пострадавший в результате толчков, доставлен в больницу для лечения.

Третье за сутки землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье в провинции Керманшах на западе Ирана. Землетрясение ощущалось практически на всей ее территории. Кроме того, два землетрясения магнитудой 4,7 и 5,7 произошли в это же день в провинции Хормозган на юге страны. Руководитель службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в район было направлено 15 групп спасателей.

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