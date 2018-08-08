В Иране обезвредили террористические ячейки, планировавшие атаки по всей стране

8 августа 2018 01:15 (UTC+04:00)

Силовые структуры Ирана обезвредили две террористические ячейки, планировавшие серию атак в стране. Об этом передает во вторник агентство Fars со ссылкой на заявление министерства информации Ирана, которым руководит глава иранских спецслужб аятолла Махмуд Алави, пишет ТАСС.

По его данным, силовики сорвали два теракта, которые боевики намеревались осуществить в ближайшее время в граничащих с Ираком провинциях Хузестан и Курдистан. Кроме того, известно, что экстремисты также планировали нападения в других регионах страны, в том числе в городах в центре республики.

Во время операции по нейтрализации подпольных ячеек, которые, как отмечается в коммюнике, состояли из сторонников "сепаратистских и такфиристских" группировок, спецназ задержал шестерых человек. Во время обысков у них изъято стрелковое оружие, гранаты, готовые к использованию самодельные бомбы, пояса смертников, большое количество амуниции и снаряжения, а также приборы ночного видения.

Разведслужбы совместно с пограничниками также пресекли попытку провоза крупной партии взрывчатых веществ для осуществления серии терактов в стране. Следствие по делу продолжается.

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