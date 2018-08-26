Один человек погиб, 58 ранены в результате землетрясения в Иране

26 августа 2018 05:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По меньшей мере один человек погиб, почти 60 получили ранения в результате землетрясения на западе Ирана, сообщает телеканал Press TV.

"По меньшей мере один человек погиб и еще 58 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,1", — сообщает телеканал.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана. Толчки были зафиксированы в 22.13 субботы по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 76 километрах к северо-западу от провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 10 километра.

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