Число жертв землетрясения в Иране возросло до трех

Число жертв в результате землетрясения на западе Ирана увеличилось до трех человек, 243 пострадали, как передаёт РИА Новости сообщает иранское агентство Mehr.

Ранее сообщалось о 232 раненых и двух погибших.

По данным агентства, восемь деревень провинции Керманшах остались без электричества. Во многих частях провинции возникли перебои с работой водопровода.

Президент страны Хасан Роухани в телефонном разговоре с главой МВД и губернатором провинции Керманшах призвал оказать немедленную помощь пострадавшим от землетрясения, учредить для них центры помощи, а также призвал к скорейшему урегулированию ситуации в регионе.

Геологическая служба США (USGS) в ночь на воскресенье сообщила, что землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Ирана. Толчки были зафиксированы в 22.13 субботы по времени UTC (1.13 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра.

Иракский телеканал Al-Sumaria сообщил, что это землетрясение также почувствовали жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны.

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