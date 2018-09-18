В ДТП с автобусом в Иране погибли более 20 человек

18 сентября 2018 09:29 (UTC+04:00)

Двадцать один человек погиб, еще трое получили ранения в результате крупного ДТП в иранской провинции Исфахан, сообщает агентство ISNA со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

"В понедельник в 23.15 последний за день пассажирский автобус, идущий из Тегерана в Керман, был сбит бензовозом на автостраде перед въездом в город Бадруд", — заявил представитель полиции.

Сообщается, что пострадавшие были направлены в медицинские учреждения.

Причины аварии пока неизвестны. Власти ведут расследование.

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