Число жертв теракта в Иране возросло до 28 человек

Число погибших при теракте во время военного парада в иранском Ахвазе достигло 28 человек, еще 60 получили ранения, сообщил РИА Новости замглавы комитета по обороне в парламенте Ирана Абу Фадль Биги.

Ранее сообщалось о 25 жертвах и 60 пострадавших. Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром. Во время военного парада неизвестные открыли огонь.

"Число погибших - 28, число раненых достигло 60 человек", - заявил зампред, отметив, что на месте были ликвидированы трое нападавших, а остальные скончались в больнице. По его словам, террористы получали поддержку Саудовской Аравии и израильского Моссада.

Ахваз расположен на юге Ирана недалеко от границы с иракскими южными провинциями. В городе проживают преимущественно люди арабского происхождения.

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