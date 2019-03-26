В Иране до ста высокопоставленных чиновников имеют двойное гражданство - депутат

26 марта 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Иране до ста высокопоставленных чиновников имеют двойное гражданство или Green Card. К такому выводу пришла группа по расследованию иранского парламента. Об этом сказал депутат парламента Ирана и член провинциальной фракции Абульфаз Абутураби, сообщает во вторник Trend.

По словам Абутураби, в этом списке имена чиновников, представляющих политические круги, как среди реформаторов, так и консерваторов. «К сожалению, двойное гражданство большая проблема для Ирана, потому что лица с двойным гражданством самый оптимальный путь для проникновения в Иран стран-конкурентов», - отметил депутат.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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