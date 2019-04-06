Взрыв на подводной лодке в Иране: трое погибших

6 апреля 2019 21:39 (UTC+04:00)

Три человека погибли в результате взрыва на подводной лодке на северо-востоке Ирана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом в субботу сообщает агентство IRNA со ссылкой на иранскую Организацию морской промышленности.

Как сообщается, взрыв произошел во время проведения ремонтных работ. По данным источников агентства, два члена экипажа оказались заблокированы при взрыве, а третий отправился к ним на помощь. Все три человека погибли.

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