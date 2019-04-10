В Иране разбился вертолет, есть погибший и раненые

10 апреля 2019 14:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При крушении вертолета в Иране погиб один человек.

Об этом сказал заместитель губернатора провинции Западный Азербайджан по вопросам политики и безопасности Али Мустафави, сообщает в среду Trend.

По его словам, еще три человека ранены.

Ранее представитель Организации скорой помощи Ирана Муджтаба Халиди сообщил, что в горной местности района Урмия потерпел крушение вертолет правоохранительных органов.

Халиди сообщал, что в результате авиакатастрофы ранены четверо человек.

На место крушения были направлены пять карет скорой помощи.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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