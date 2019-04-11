В ДТП в Иране за год погибло около 16 тыс. человек

11 апреля 2019 22:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году (исчисление с 21 марта 2018 года) в дорожно-транспортных происшествиях в Иране погибло 15 927 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчет Организации медицинской экспертизы Ирана.

В отчете говорится, что в ДТП в прошлом году травмы различной степени получили 341 570 человек.

По сравнению с позапрошлым годом, число погибших в ДТП в прошлом году выросло на 1,2 процента, число раненых – на 9,7 процента.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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