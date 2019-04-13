В иранской провинции обнаружены около 2 тонн наркотиков

БАКУ /Trend/ - В юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан обнаружены 1,92 тонны наркотического вещества.

Об этом сказал начальник полиции провинции Мохаммед Ганбари, сообщает в субботу Trend.

По словам Ганбари, преступная группировка, занимающаяся торговлей наркотиками, пыталась транспортировать их, разделив на две партии. Благодаря двум проведенным полицией операциям груз с наркотиками был обнаружен.

В ходе вооруженного инцидента, произошедшего во время операции, были задержаны два члена группировки, троим удалось скрыться.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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