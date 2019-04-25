В Тегеране алыча продается почти за $100

25 апреля 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В северной части Тегерана один килограмм алычи продается за четыре миллионов риалов (примерно 95,2 доллара США).

Об этом сказал председатель Объединения продавцов фруктов и зелени Тегерана Асадулла Каргар, сообщает в среду Trend.

По словам Каргара, сегодня цена за килограмм алычи варьируется от двух до четырех миллионов риалов (примерно 47,6-95,2 доллара).

Председатель Объединения добавил, что это неразумная цена.

Отметим, что в северной части Тегерана живут наиболее обеспеченные и богатые семьи Ирана.

(Автор. Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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