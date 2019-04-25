В Тегеране алыча продается почти за $100

БАКУ /Trend/ - В северной части Тегерана один килограмм алычи продается за четыре миллионов риалов (примерно 95,2 доллара США).
Об этом сказал председатель Объединения продавцов фруктов и зелени Тегерана Асадулла Каргар, сообщает в среду Trend.
По словам Каргара, сегодня цена за килограмм алычи варьируется от двух до четырех миллионов риалов (примерно 47,6-95,2 доллара).
Председатель Объединения добавил, что это неразумная цена.
Отметим, что в северной части Тегерана живут наиболее обеспеченные и богатые семьи Ирана.
(Автор. Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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