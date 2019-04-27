На футбольном матче в Иране пострадали сотни человек, есть погибший (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Драка между болельщиками, во время состоявшегося вчера в Тегеране футбольного матча «Персеполис» - «Сепахан», закончилась гибелью одного и ранением 295 человек.

Об этом сказал завотделом по общественным связям Тегеранского управления скорой помощи Мухаммед Керем Дарабади, сообщает в субботу Trend со ссылкой на иранский телеканал «Хабар».

По словам Дарабади, скончавшийся болельщик принял чрезмерную дозу наркотического вещества до начала матча.

Завотделом отметил, что 45 пострадавших госпитализированы.

Напомним, что 26 апреля в рамках 27-го тура иранской премьер-лиги встретились команды «Персеполис» и «Сепахан». Матч завершился со счетом 0:0.

(Автор: Эльун Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.