В Иране в канун месяца Рамазан шестикратно подорожала хурма

30 апреля 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решением Комитета по регулированию рынка Ирана с 30 апреля 2019 года запрещен экспорт хурмы. Об этом со ссылкой на портал министерства промышленности, рудников и торговли Ирана во вторник сообщает Trend

Было также принято решение, о необходимости снижения утвержденной цены на хурму на оптовых рынках Ирана, минимум на 15 процентов.

Комитет также запретил менять цены на сахар и сливочное масло в течение месяца Рамазан.

Ранее, во вторник сообщалось, что в Иране в шесть раз выросли цены на хурму до 300-350 тысяч риалов (около 7,14-8,33 доллара США). По словам секретаря Национальной ассоциации хурмы Али Аскера Мусеви в сезон сбора хурмы перекупщики закупают хурму у производителей всего по 15-30 тысяч риалов за килограмм (около 0,35-0,71 доллара), а позже, особенно в месяц Рамазан, искусственно завышают цены. В действительности реальная цена килограмма хурмы - 40-50 тысяч риалов (примерно 0,95-1,19 доллара).

По статистике, в Иране годовое потребление хурмы составляет 500-550 тысяч тонн. Основная часть иранской хурмы идет на экспорт. По мнению Мусеви, одним из путей регулирования цен на рынке является создание Фонда хурмы, который предотвращал бы вмешательство перекупщиков и создавал бы условия для баланса цен.

Напомним, что согласно официальному курсу доллара в Иране - 1 доллар США равен 42 тысячам иранских риалов. По этому курсу можно импортировать лишь товары первой необходимости. По курсу, установленному Центральным банком для банков и пунктов обмена валюты 1 доллар стоит 141649 риалов. Этот механизм называется SANA. Механизмом NIMA регулируется возврат иностранной валюты, полученной посредством экспортной торговли в экономический оборот страны и с ее помощью импорт определенных товаров. В этой системе цена 1 доллара составляет 95326 риалов. На черном рынке доллар стоит 140-150 тысяч риалов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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