Аэропорты Тегерана приостановили полеты

4 июня 2019 16:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Аэропорты Тегерана приостановили полеты на пять часов.

Об этом сказал заведующий отделом по общественным связям Национальной авиационной организации Ирана Реза Джафарзаде, сообщает во вторник Trend.

По словам Джафарзаде, над небом Тегерана в радиусе 30 миль запрещены все полеты.

Завотделом отметил, что в связи с мероприятием, посвященным годовщине смерти аятоллы Хомейни, с 16:00 до 21:00 по местному время в аэропортах провинции Тегеран отменены все рейсы.

Джафарзаде подчеркнул, что об этом уведомлены все местные и иностранные авиакомпании, добавив, что для чрезвычайных (экстренных) полетов предназначен аэропорт Пайям.

Отметим, что в провинции Тегеран два аэропорта – Мехрабад и Имама Хомейни. Аэропорт Пайям расположен в провинции Альборз, поблизости от Тегерана, и предназначен для экстренных полетов.

Напомним, что аятолла Имам Хомейни скончался четвертого июня 1989 года.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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