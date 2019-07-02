Тяжелое ДТП в Иране, много погибших и раненых

БАКУ /Trend/ - На автомагистрали Хой-Эвоглу в иранской провинции Западный Азербайджан произошло тяжелое ДТП, в котором погибли пять человек.

Об этом сказал представитель Организации скорой помощи Ирана Муджтаба Халеди, сообщает во вторник Trend

По словам Халеди, авария произошла в результате лобового столкновения двух автомобилей марки "Samand". Кроме погибших, травмы различной степени получили еще четыре человека.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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