В Тегеране запрещено выгуливать собак

БАКУ /Trend/ - В Тегеране в общественных местах запрещено выгуливать собак. Запрещено также перевозить их и в автомобилях.

Об этом начальник полиции Тегерана Хусейн Рахими сказал Клубу молодых журналистов, сообщает в субботу Trend.

По словам Рахими, столичная полиция проводит серьезную борьбу с этим.

Начальник полиции добавил, что по сравнению с прошлыми годами в городе стали меньше выгуливать собак и возить их в автомобилях.

«Многие думают, что полиция против того, чтобы держать собак. Это не так. Полиция не против того, чтобы держать их дома».

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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