В Тегеране запрещено выгуливать собак

БАКУ /Trend/ - В Тегеране в общественных местах запрещено выгуливать собак. Запрещено также перевозить их и в автомобилях.
Об этом начальник полиции Тегерана Хусейн Рахими сказал Клубу молодых журналистов, сообщает в субботу Trend.
По словам Рахими, столичная полиция проводит серьезную борьбу с этим.
Начальник полиции добавил, что по сравнению с прошлыми годами в городе стали меньше выгуливать собак и возить их в автомобилях.
«Многие думают, что полиция против того, чтобы держать собак. Это не так. Полиция не против того, чтобы держать их дома».
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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