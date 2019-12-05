Иран и Таджикистан договорились об оптимальном использовании научного потенциала

5 декабря 2019 15:44 (UTC+04:00)

Оптимизация существующего научного потенциала и разработка совместных программ обучения и подготовки кадров с обменом специализированными и научными силами по согласованию были достигнуты на заседании с министром водных ресурсов и энергетики Таджикистана в качестве председателя таджикской комиссии по экономическому сотрудничеству. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян.

Реза Ардаканиян на церемонии «Ночь персидско-таджикского языка», укзав на свой опыт в области водных ресурсах, отметил, что «сегодня, будучи главой Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Ираном и Таджикистаном, у нас были хорошие договоренности с таджикскими официальными лицами для развития экономических отношений между двумя странами».

«На 13-м заседании Совместной комиссии были достигнуты ценные договоренности о развитии экономических, культурных и научных связей», - сказал он.

«Надеемся, что в ближайшее время визит президента Таджикистана в Иран поможет развить эти отношения, а также начать новые мероприятия для дальнейшего развития экономических вопросов», - добавил он.

«Сегодня мы договорились с министром по водным ресурсам и энергетике Таджикистана в качестве президента комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран о том, чтобы наилучшим образом использовать имеющийся научный потенциал и организовать совместные учебные и образовательные курсы вместе с обменом специализированными и научными силами», - продолжил он.

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